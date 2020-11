Graziani: “Inter, fase difensiva non funziona. Fallo su Perisic? È rigore”

Francesco Graziani

Ciccio Graziani, ospite in studio per “Sport Mediaset XXL”, ha parlato dell’Inter dopo il pareggio contro il Parma

NON FUNZIONA – Queste le parole di Ciccio Graziani: «Difesa? Le fondamenta di una squadra è la fase difensiva. L’Inter ha preso 10 gol, c’è qualcosa che non funziona, che preoccupa di più. In avanti le occasioni le hanno create, 15 gol in sei partite. Conte deve lavorare molto su questo aspetto, o non si va avanti. Episodio su Perisic? È rigore. Var? Smettete di giocare a carte durante la partite, non è possibile vedere errori del genere. Ha ragione l’Inter».

ATTACCO – Graziani, inoltre, commenta la fase offensiva dei nerazzurri: «L’Inter ha sprecato tantissime occasioni. Sotto questo aspetto bisogna fare un plauso alla squadra, crea molte occasioni solo che non le sfrutta. Preoccupa la fase difensiva».