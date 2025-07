Graziani: «Inter, Esposito rischio involuzione. Dumfries? Mi stupisce…»

Francesco Graziani si pronuncia su alcuni temi legati al mercato dell’Inter: dalla scadenza della clausola di Denzel Dumfries alla permanenza in prima squadra del giovane Pio Esposito.

IMPENSABILE – Ospite della trasmissione di Radio Sportiva, Francesco Graziani dichiara sulla clausola di Denzel Dumfries da 25 milioni di euro scaduta proprio oggi: «Io rimango stupito del fatto che una società importante, italiana o estera, non abbia pensato che con quella cifra avrebbe potuto portare a casa un giocatore bravissimo. Può essere simpatico o antipatico ma Dumfries, giocando nel modo in cui gioca, con i tre dietro e i due esterni, è fortissimo. Spessissimo sia lui che Federico Dimarco hanno fatto la differenza nell’Inter. È strano che nessuno ha affondato il colpo. A meno che, tante squadre che giocano a quattro non hanno pensato che non sia sufficientemente bravo nella fase difensiva».

Da Dumfries a Pio Esposito, il pensiero di Ciccio Graziani sui due giocatori dell’Inter

IL RISCHIO – Francesco Graziani prosegue, poi, parlando di un altro calciatore dell’Inter: «Se togli Ademola Lookman e Marcus Thuram, oggi Pio Esposito giocherebbe titolare nell’Inter. Poi con quali ambizioni e risultati non lo so. Però in Italia abbiamo tantissimi stranieri, soprattutto che giocano davanti e sono bravi, e i nostri calciatori italiani fanno fatica. Allora dico che, forse, l’Inter avrebbe potuto non prendere Ange-Yoan Bonny, risparmiando quei soldi e spendendoli da qualche altra parte. Magari tre punte possono già bastare. Ma, col fatto che l’anno scorso ha dovuto attingere spessissimo alle alternative, è chiaro che avere quattro attaccanti è il massimo per un allenatore. Se Pio Esposito deve rimanere lì, a vedere gli altri che giocano, secondo me invece di migliorare peggiora».