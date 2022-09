Graziani: «Inter, difficoltà fisiche. Bastoni? Sul gol di Giroud era a 4 metri!»

Francesco “Ciccio” Graziani ha parlato a proposito dell’Inter, analizzando la situazione in casa nerazzurra. Ecco le sue parole sulle frequenze di Radio Sportiva

CONDIZIONE – Queste le parole di Ciccio Graziani a proposito della situazione in casa Inter: «Inzaghi? Io ho tanta fiducia in Simone. L’anno scorso c’è grande rammarico per non aver vinto il campionato, ci sono responsabilità sue ma anche della squadra. Su alcune sostituzioni a volte non sono d’accordo. Io ho l’impressione che sia al posto giusto al momento giusto. Al momento l’Inter è in difficoltà fisica: i tre dietro non stanno bene, contro il Milan hanno difficoltà. Ma i nerazzurri torneranno a fare grandi risultati quando tornerà la condizione. Bastoni? Non sta bene, sul gol di Giroud era a 4 metri. L’anno scorso era bravissimo, quest’anno lascia a desiderare. Cari Bastoni, Skriniar e de Vrij svegliatevi!»