Graziani: «L’Inter deve riscattarsi dopo Bologna. Nessuna scusa»

L’Inter non ha scuse quest’oggi, deve arrivare assolutamente una vittoria nella partita casalinga contro il Lecce. Francesco Graziani parla dell’occasione nerazzurra su Sport Mediaset.

OCCASIONE – Il Milan si è fermato, la Roma avrà a che fare con la Juventus, l’occasione per l’Inter è ghiotta. Francesco Graziani ne parla così su Sport Mediaset: «L’Inter deve riscattare la sconfitta di Bologna e deve assolutamente rispondere presente. Andrebbe seconda, blinderebbe un po’ di più e si avvantaggerebbe di qualche punto rispetto a Milan e Roma. Questa sera, Lecce permettendo, la logica dice che non ci sono né se né ma, nessuna scusa. L’Inter è molto altalenante, discontinua e non so da cosa dipende. Dal punto di vista tecnico e numerico è la squadra più forte. Non so se ogni tanto qualcuno pensa più a se stesso, se c’è qualche problema interno. Io ho l’impressione che tanti non pensano alla squadra, non sono compatti e organizzati mentalmente. Ognuno pensa al suo lavoro. I nerazzurri hanno avuto troppi alti e bassi e non va bene».