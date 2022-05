Graziani: «All’Inter ci credono, carica dalla coppa. Oggi giornata campale»

Inter e Milan impegnate rispettivamente contro Cagliari e Atalanta. Per Graziani, si tratta di una giornata decisiva in chiave Scudetto. L’intervento del campione del mondo ’82, su Sport Mediaset XXL, nei confronti dei nerazzurri

GIORNATA CAMPALE − Secondo Graziani, oggi turno decisivo per la lotta Scudetto: «Nella logica c’è da aspettare una settimana ma ho una sensazione: questa è la giornata campale, la più importante di tutti. Sono due partite seriamente a rischio sia per l’Inter che per il Milan. Non è concepibile che all’Inter non stiano pensando che possa succedere di tutto. Ci credono, c’è la consapevolezza che nelle prossime due può succedere di tutto. La Coppa Italia darà autostima, li caricherà».