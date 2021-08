Graziani: «Inter costruita bene. Capire quanti gol ci saranno dalle punte»

Francesco Graziani, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL”, ha parlato della vittoria dell’Inter contro il Verona venerdì sera grazie alla doppietta del neo-arrivato Correa

GOL − Questo il pensiero di Graziani: «Non è difficile entrare in quel gruppo. E’ una squadra che va per conto suo, gioca molto simile a quella di Antonio Conte anche se ci sono alcuni interpreti. Bisogna capire quanti gol faranno Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Questa Inter è costruita bene, con più soluzioni di gioco e chissà se ci saranno nuovi modi per segnare».