Graziani: “Inter, con la Lazio un esame di maturitÃ . Hakimi come Maicon?”

Graziani: “Inter, con la Lazio un esame di maturità. Hakimi come Maicon?”

Francesco Graziani

Ciccio Graziani, in collegamento per “Sport Mediaset XXL”, ha parlato della sfida che attende l’Inter questo pomeriggio sul campo della Lazio

ESAME PER L’INTER – Graziani sostiene che per i nerazzurri la sfida contro la Lazio sia il primo vero esame della stagione: «E’ il primo grande esame per l’Inter. Va al cospetto di una squadra che è molto temibile e recupera qualche giocatore e ha un centrocampo molto forte. Sono curioso perché non ci annoieremo, ci saranno capovolgimenti di fonte con due squadre molto forti. Per l’Inter è il primo vero esame di maturità della nuova stagione».

HAKIMI COME MAICON? – Graziani dedica un pensiero ad Hakimi e concorda con chi fa paragoni con Maicon: «Ci può stare. Hakimi con i suoi 21 anni si fa preferire, dalla metà campo in avanti è devastante, ha corsa e velocità poi è freddo sotto porta. Nel calcio italiano deve imparare a difendere, su questo ha ragione Conte».