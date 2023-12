Graziani: «Inter con autostima! Lazio? Bisognerà capire una cosa»

Questa sera, all’Olimpico, andrà in scena Lazio-Inter. Ciccio Graziani, su SportMediaset, dice la sua sul big-match

SFIDA – Queste le parole di Graziani: «Lazio-Inter? I biancocelesti sono molto discontinui. Se trovi una Lazio vera fai fatica, può succedere di tutto. L’Inter è molto concreta, con tanta autostima. Anche se prende gol non va mai in difficoltà. Hanno un centrocampo fra i migliori d’Europa. Per me i nerazzurri la faranno, bisognerà capire che tipo di Lazio ci sarà. Duello Thuram-Felipe Anderson? Il francese da più garanzie in fase offensiva. Guarda la porta e vuole fare gol. Ha meno responsabilità in fase difensiva».