Graziani: «Inter, ci sono avvisaglie! E i due attaccanti sembrano degli sconosciuti»

Graziani trova nella poca coesione fra Dzeko e Lautaro Martinez uno dei principali problemi dell’Inter. Secondo l’ex attaccante, ospite di Tiki Taka su Italia 1, c’erano però già dei segnali.

PROBLEMA VERO – Francesco Graziani ribadisce la sua sensazione: «L’Inter, secondo me, in questo momento dal punto di vista fisico è in gradissima difficoltà. Arrivano sempre secondi sulle palle, fanno male pressing: è tutta la squadra che è calata. È stata anche sfortunata, nella partita contro il Genoa se avesse vinto 1-4 non ci sarebbe stato nulla da dire. Fanno fatica a concretizzare, poi Edin Dzeko e Lautaro Martinez sembravano due sconosciuti: movimenti contrari l’uno con l’altro, non si sono mai aiutati. Non è che la squadra li avesse supportati al meglio, però non c’è dialogo fra loro due. Fino a poco fa elogiavamo l’Inter perché giocava meglio e arrivava con tanti giocatori in fase offensiva, ma è ancora la squadra che ha segnato più delle altre. Ci sono state un paio di avvisaglie: l’ultima, e a me ha fatto un po’ di fastidio, è Arturo Vidal che parla e dice che Alexis Sanchez non può stare fuori e che si è fatto la cresta bionda per farsi vedere da Inzaghi. Con Antonio Conte non sarebbe mai successo. Il problema focale è che è sulle gambe l’Inter, è in difficoltà fisica».