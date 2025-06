Graziani: «Inter troppo brutta per esser vera. Emerso un limite di Inzaghi!»

Sconcerto totale dopo il risultato di PSG-Inter. Francesco Graziani, dopo la rovinosa caduta in finale di Champions League, prova ad evidenziare i problemi della squadra di Simone Inzaghi emersi a Monaco di Baviera.

RIFLESSIONI – Francesco Graziani, intervenuto nello studio di SportMediaset all’indomani di PSG-Inter, dichiara: «Delusione, rabbia, dispiacere, anche perché su quattro titoli, di fatto, l’Inter non ne ha portato a casa neanche uno. Questo crea rabbia e dispiacere nei tifosi. C’è da dire che ‘Inter è stata dentro questi progetti fino alla fine, però quando non porti a casa nulla un po’ di riflessioni bisogna farle».

Inter sotto la media a Monaco: la critica di Graziani ad Inzaghi dopo la rovinosa caduta contro il PSG

IMPENSABILE – Francesco Graziani prosegue: «Abbiamo visto una squadra senza carattere, mordente, cattiveria, in balia di un PSG che ha giocato una partita perfetta. Non si accorciava, distanze lunghe, palloni anche facili sbagliati. Anche la parte fisica ha fatto la differenza: o questi ragazzi avevano tutti la febbre a 38.5, altrimenti un divario così di elasticità muscolare, di corsa, è inspiegabile. Era impensabile alla vigilia, non credevo ci fosse questa distanza abissale. Devo fare una critica costruttiva anche ad Inzaghi. Sul 2-0 ho pensato “Qui bisogna sparigliare le carte”, perché l’Inter era in grande difficoltà».

IL LIMITE – Sul limite di Inzaghi Graziani dichiara: «Da allenatore avrei cambiato il modulo, non sarei rimasto sempre a giocare alla stessa maniera. Avrei messo la difesa a quattro, togliendo un difensore e inserendo tre centrocampisti con Frattesi tra le due linee. Anche perché Frattesi in fase di non possesso magari sarebbe andato a disturbare Vitinha che era il loro playmaker. Questo di non cambiare strategia tattica secondo me è un limite che Inzaghi deve superare se vuole arrivare al top in Europa. Se dai cinque in pagella a tutti non sbagli. Ieri abbiamo visto un’Inter troppo brutta per essere vera. Si può anche perdere, ma si deve perdere in modo diverso. Quando sedici giocatori giocano nettamente al di sotto delle loro potenzialità vuol dire che è successo qualcosa che noi non sappiamo». Proprio alla considerazione di Graziani sul mancato impiego di Frattesi, si collega la notizia dell’ultima ora che parla di un duro faccia a faccia tra Inzaghi e il centrocampista.