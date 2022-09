Graziani: «Inter brutta e fortunata, doveva perdere! In porta una decisione»

Ciccio Graziani spara a zero contro l’Inter e il suo successo a San Siro col Torino. A detta dell’ex giocatore i nerazzurri dovevano perdere. Poi una considerazione per la porta

FORTUNATA − Graziani durissimo contro l’Inter e la vittoria di ieri sera col Torino: «Una delle Inter più brutte degli ultimi tempi. Squadra moscia e senza carattere. Ha tirato in porta 3 volte con Lautaro Martinez che non l’ha mai presa la porta. Pur giocando male però per sua fortuna ha vinto la gara. Doveva perdere, Handanovic ha fatto delle grandi parate anche se si può calciare anche meglio. Handanovic o Onana? Ruolo particolare, serve scegliere un titolare e una riserva. Alternarli fai un danno ad entrambi. Serve prendere una decisione. Inzaghi non mi convince nei cambi, devi cambiare assetto tattico. Per gli altri diventa prevedibile, cambia strategia e uomini. Lui gioca sempre alla stessa maniera». Il suo sfogo a Sport Mediaset XXL.