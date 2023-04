Graziani: «Inter, bisogna dare il massimo in ogni competizione!»

L’Inter accede alla finale di Coppa Italia battendo la Juventus (vedi articolo) e Ciccio Graziani commenta così la squadra di Simone Inzaghi a Radio Sportiva.

DOVERE − Ciccio Graziani, a Radio Sportiva nel programma “Il Processo di Sportiva, ha parlato dell’andamento dell’Inter in campionato, dopo l’approdo in finale di Coppa Italia ai danni della Juventus: «I giocatori hanno il dovere di dare il massimo in ogni competizione. Non ci aspettavamo questo percorso straordinario in Champions League. Ma ci si aspettava questo in campionato. Anche nelle amichevoli ci si deve impegnare a giocare bene! Simone Inzaghi è un ottimo allenatore e conosce di calcio. Purtroppo come tutti i tecnici del mondo vive di risultati. Il crocevia è rientrare nelle prime quattro, altrimenti ho l’impressione che verrà sostituito».