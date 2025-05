Graziani: «Inter-Barcellona? Due chiavi!» E poi avverte il Napoli

Graziani parla di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, ma anche sul Napoli. La lotta scudetto rimane appassionante.

LOTTA SCUDETTO – Ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, Francesco “Ciccio” Graziani si esprime sulla corsa scudetto tra Napoli e Inter. L’ex giocatore, oggi opinionista, avvisa però la squadra di Antonio Conte: «Sono tutte difficili, io ho perso la possibilità di fare una finale con la Juventus in casa perdendo in casa contro un Lecce già retrocesso. Quindi il Napoli deve rimanere sempre concentrato. Conte è simpatico e antipatico, però è bravo a fare l’allenatore: bravo sul campo, ha la cultura del lavoro da sempre».

BARCELLONA – Allo stesso tempo, non può mancare il pensiero di Graziani sulla partitissima di martedì sera in Champions League contro gli azulgrana. A detta sua tutto è possibile, dando chance ai nerazzurri di arrivare in finale a Monaco di Baviera. Le sue parole: «Inter-Barcellona la madre di tutte le partite, vincere non solo andresti in finale ma te la potresti giocare alla pari con gli altri. Il Barcellona è fortissimo dalla metà campo in avanti, ma dietro concede moltissimo. La fase difensiva dell’Inter deve essere perfetta e in fase di ripartenza bisogna fargli male. Tutto possibile!».