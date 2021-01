Graziani: “Inter più attrezzata, non solo per chi...

Francesco Graziani

Per Graziani è l’Inter la squadra più completa della Serie A, e per questo deve essere tenuta in grande considerazione per la vittoria del campionato. L’ex attaccante, intervenuto in collegamento durante “Tiki Taka” su Italia 1, ha poi celebrato l’attacco nerazzurro.

AL TOP – Francesco Graziani è netto su Lautaro Martinez: «L’Inter deve cederlo? Assolutamente no. Di coppie gemelle ce n’è stata solo una, quella mia con Paolo Pulici, però Lautaro Martinez me lo tengo. In coppia con Romelu Lukaku sono straordinari: è la coppia più forte del campionato secondo me. Continuo a pensare che sia l’Inter la squadra più attrezzata, sia per quelli che manda in campo sia per i sostituti all’altezza. Con quei cinque cambi fa la differenza».