Graziani: «Inter, attenta alla Juventus! È come un serpente a sonagli»

Francesco Graziani

Graziani avvisa l’Inter di stare ancora attenta alla Juventus. L’ex attaccante, ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, segnala come i bianconeri abbiano ancora carte da spendere e non debbano essere già esclusi dalla corsa per il titolo.

DISTACCO DA VEDERE – Domani si sarebbe dovuta giocare Juventus-Napoli, recupero della terza giornata di Serie A. Invece, da venerdì scorso, la partita è stata rinviata al 7 aprile (vedi articolo). Per Francesco Graziani questo crea qualche ripercussione sull’Inter, che non sa il vero vantaggio sulla seconda: «Poi c’è sempre il se e il ma. Se la Juventus vince il recupero col Napoli va a sette punti, e mancano undici partite: attenzione, perché quando parliamo della Juventus stiamo sempre attenti. È come il serpente a sonagli: tu tagli la coda, ma poi ricresce sempre. Quando si dice che una squadra riesce a vincere pur non giocando bene è la volta che vince. L’Inter, comunque, l’abbiamo vista giocare bene tante volte».