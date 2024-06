Graziani ricorda: «Inter, con l’Atletico Madrid doveva finire 3-0!»

L’ex giocatore della Roma e non solo, Ciccio Graziani, ha ricordato la sfortuna dell’Inter in Champions League e detto altro sulla situazione dei nerazzurri in collegamento su Radio Sportiva.

COMPETITIVITÀ IN EUROPA – Quelle due partite di Champions League sono rimaste nella mente dei giocatori. Un rimpianto enorme in una stagione vicina alla perfezione. Ciccio Graziani ne ricorda in particolare una: «L’Inter è già orientata a un netto miglioramento con gli arrivi di Taremi e Zielinski. Qualche altra cosa farà in mezzo al campo, molto probabilmente sulle fasce con Dumfries che andrà via. Per competere a livello europeo l’Inter c’era già quest’anno. Gli episodi hanno penalizzato, perché mi ricordo la partita a San Siro con l’Atletico Madrid. Se avesse vinto 2/3-0 non aveva rubato nulla quel giorno, invece vince soltanto 1-0. L’Inter già così è competitiva, sia in Italia in maniera assoluta che in Europa. Penso non ci siano dubbi su questo»