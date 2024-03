Graziani: «Inter, Atletico Madrid avrebbe messo sotto chiunque! Lo scudetto…»

L’Inter non è più in Champions League ma ha ancora un sogno da realizzare, ovvero lo scudetto della seconda stella. Graziani torna sulla sconfitta con l’Atletico Madrid, ma senza togliere meriti alla squadra di Inzaghi: di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

ORGOGLIO – L’Inter secondo Ciccio Graziani tecnicamente è stata superiore all’Atletico Madrid, ma a certi livelli non basta solo quello: «Secondo me a livello di tecnica è stata superiore all’Atletico Madrid, fermo restando che non ha concretizzato le occasioni create, sia all’andata che al ritorno ma ha incontrato una grandissima squadra che avrebbe messo sotto chiunque. E nonostante tutto ha retto bene. Anzi, aveva avuto l’occasione per chiuderla così come l’Atletico Madrid al 90′ con Riquelme. A certi livelli trovi gente tosta, squadre forti. Alla fine l’Inter è uscita con orgoglio e a testa alta, ci dispiace ma bisogna dare merito agli avversari alla fine».

OBIETTIVO DICHIARATO – Graziani sposta poi l’attenzione sul primo e unico obiettivo stagionale dichiarato: «Lo scudetto che arriverà e la seconda stella penso sia una grande soddisfazione per i tifosi dell’Inter. Qualche amico interista mi ha detto ‘dispiace per la Champions League ma tra quella e lo scudetto vogliamo lo scudetto perché è un traguardo storico per la società’. C’è rammarico e dispiacere ma anche una grande felicità per un altro obiettivo da raggiungere».