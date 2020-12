Graziani: “Inter, a Cagliari vittoria sofferta! Conte? Capace, ma…”

Francesco Graziani

Ciccio Graziani, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato dell’Inter, reduce dalla vittoria contro il Cagliari nell’ultimo turno di campionato. L’ex attaccante ha parlato, inoltre, di Antonio Conte

SOFFERTA – Ciccio Graziani analizza il momento dell‘Inter che, a suo avviso, ha vinto a Cagliari in maniera sofferta. Una battuta, inoltre, su Antonio Conte: «Conte è capace a fare l’allenatore e mi piace, ma non sa gestirsi dal punto di vista comunicativo. A Cagliari, l’Inter, ha sofferto più di tutte per vincere. Non sono i moduli che fanno vincere le partite, ma i calciatori».