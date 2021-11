Graziani: «Inter, i 7 punti dal Milan non ci sono! Calhanoglu gesto stupido»

Graziani ritiene che il derby Milan-Inter di domenica sera abbia dimostrato come non ci stiano i sette punti di distacco fra le due squadre. Ospite di Tiki Taka su Italia 1, l’ex attaccante critica l’esultanza di Calhanoglu.

DISTACCO NON CORRETTO – Francesco Graziani vede bene l’Inter dopo il derby: «Scudetto? È chiaro che questa squadra, pur avendo perso giocatori importantissimi, ha il dovere di lottare. A oggi i conti non tornano, perché dopo dodici giornate sette punti di distacco non è poco. Ha preso un parametro zero che sta facendo bene (Edin Dzeko, ndr), poi Hakan Calhanoglu è un buon giocatore come Joaquin Correa. L’Inter è difficile che possa vincere, ma ha il dovere di lottare. I sette punti fra dal Milan ha dimostrato che non ci sono, è un rammarico per l’Inter perché se si dessero i punti avrebbe vinto. L’esultanza di Calhanoglu? È un gesto stupido, non umano».