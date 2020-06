Graziani: “Hakimi giocatore straordinario, dovrÃ  imparare una cosa”

Graziani: “Hakimi giocatore straordinario, dovrà imparare una cosa”

Ciccio Graziani, ospite in studio per “Sport Mediaset XXL”, ha parlato del grande colpo di mercato dell’Inter che si è praticamente assicurata Achraf Akimi dal Real Madrid

GIOCATORE STRAORDINARIO – Graziani non ha dubbi sulle grandi qualità di Akimi che dovrà soltanto imparare una cosa sotto la guida di Antonio Conte: «Hakimi è giovane e ha grandi margini di miglioramento. E’ molto veloce e rapido, calcia bene e sa inserirsi. Dovrà imparare a difendere soprattutto in fase di non possesso. Con Antonio Conte dovrà crescere in questo senso. E’ un giocatore straordinario, un Cancelo con più velocità ed esplosività fisica».