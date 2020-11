Graziani: “Hakimi? Bisognerebbe cambiare assetto! Inter, non manca nulla”

Francesco Graziani

Per Graziani Hakimi riuscirà a inserirsi al meglio nell’Inter, magari con qualche correzione tattica di Conte. L’ex attaccante, intervenuto in collegamento con “Tiki Taka” su Italia 1, ritiene che sul lungo periodo i nerazzurri saranno protagonisti.

VALIDI LO STESSO – Francesco Graziani vede bene l’Inter: «Per me non manca nulla. Se tu adesso vedi la panchina dell’Inter guarda i giocatori che sono entrati a gara in corso. Non sta giocando bene, francamente, però ha delle risorse tecniche che alla lunga la faranno diventare molto competitiva. Io dico che chi vuole vincere questo campionato deve assolutamente fare i conti anche con l’Inter. Achraf Hakimi è molto bravo dalla metà campo in avanti: forse bisognerebbe cambiare assetto tattico. Lui, da esterno, la fase difensiva non la digerisce: non è capace molto quando c’è da difendersi, e qualche volta la squadra va in sofferenza. Mentre, invece, è bravissimo dalla metà campo in avanti e ha margini di miglioramento ancora enormi».