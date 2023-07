Graziani: «Frattesi, margini di miglioramento! Inter, un’impressione»

L’Inter ha accolto Frattesi come nuovo acquisto del centrocampo. Ma secondo Ciccio Graziani, in onda su Radio Sportiva, il club nerazzurro non si fermerà qui ed aggiungerà un’altra pedina in mezzo

COLPO – Questa l’analisi di Graziani: «Inter, centrocampo più forte in Italia? In mezzo al campo i nerazzurri faranno altre operazioni. Ma Frattesi, Barella, Calhanoglu di per sé, con l’esperienza di Barella e Calhanoglu e con l’ex Sassuolo che ha fatto un campionato strepitoso. Ed è un ragazzo con grandi margini di miglioramento. Ma ho l’impressione che l’Inter a centrocampo farà un’altra operazione. Se arriva Lukaku i nerazzurri sono la squadra che più delle altre può dare fastidio al Napoli per lo scudetto».