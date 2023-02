Graziani: «Fossi in Kessié mi prenderei a schiaffi! Scudetto? Per l’Inter…»

Graziani ha commentato il futuro di Kessié, già nostalgico di Milano e dell’Italia dopo nemmeno un anno di Barcellona. C’è l’Inter sul giocatore. Poi una considerazione sulla lotta Scudetto

SCUDETTO E MERCATO − L’opinione di Ciccio Graziani sulla corsa Scudetto e sul possibile ritorno di Kessié a Milano: «L’unica speranza dell’Inter è quella di agganciarsi ad un sogno. Questa sera il Napoli vincendo potrebbe addirittura andare a +16. L’Inter deve cercare di rimanere lì per evitare che il Napoli già ad aprile possa festeggiare lo Scudetto. Kessiè? Fossi in lui mi prenderei a schiaffi da solo. Vuole ritornare all’Inter per percepire anche di meno. Al Milan era coccolato, titolare ma se ne è voluto andare. Scelta illogica». Le sue parole su Sport Mediaset XXL.