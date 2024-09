Graziani: «Fonseca rischia se perde con l’Inter! Thuram pochi dubbi»

In pochi se ne sono accorti, ma mancano due settimane al derby Inter-Milan. Graziani, intervenuto a Microfono Aperto su Radio Sportiva, mette in dubbio la permanenza di Fonseca in caso di sconfitta.

IL RISCHIO – Fra due settimane esatte, domenica 22 alle ore 20.45, si giocherà il derby Inter-Milan. Che per Paulo Fonseca può essere decisivo, almeno secondo Francesco Graziani: «Rischio esonero perdendo il derby? Assolutissimamente sì, ci mancherebbe altro. Se tu non vinci col Venezia, fai una brutta partita col Liverpool e perdi il derby ci può stare. Anche perché, come tutti gli allenatori di questo mondo, contano i risultati. Se tu fai tre punti in cinque partite dove vuoi andare? Se pareggi col Venezia e perdi con l’Inter sei già a distanza abissale dalle prime posizioni. Penso che la possibilità di essere sostituito esiste, in maniera concreta. Non sono tifoso milanista, ma mi auguro che il Milan nelle prossime partite faccia quello di quanto ha fatto. Ci sta partire male, però siamo alle prime giornate. Vediamo dopo dieci-dodici partite quali sono i risultati che un allenatore è riuscito a portare».

Graziani mette in bilico Fonseca ma non l’attacco dell’Inter

I GOL – Alla sosta l’Inter va con quattro gol in tre partite di Marcus Thuram ma ancora zero di Lautaro Martinez. Numeri che per Graziani hanno un peso relativo: «Ai tifosi credo che interessi poco chi farà più gol fra loro due. Io credo che Lautaro Martinez farà tanti gol, ma per come è partito ho l’impressione che ne farà tanti anche Thuram. Avranno tanti impegni, ci sarà rotazione anche davanti: avendo due alternative come Mehdi Taremi e Marko Arnautovic ogni tanto devi farli giocare questi qui. I due titolari possono anche riposare ogni tanto, giocando delle partite con una freschezza atletica maggiore. Io non ho dubbi che tutti e due faranno tanti gol».