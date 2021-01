Graziani: Â«Eriksen mi Ã¨ piaciuto, fa capire qualcosa a Conte e all’InterÂ»

Graziani: «Eriksen mi è piaciuto, fa capire qualcosa a Conte e all’Inter»

Condividi questo articolo

Francesco Graziani

Ciccio Graziani, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL” ha parlato dell’Inter vittoriosa ieri contro il Benevento e di Christian Eriksen, schierato titolare da Antonio Conte e autore di un’ottima prova

IL COMMENTO – Graziani rimprovera la difesa del Benevento e promuove la prestazione di Eriksen: «Non c’era scampo ieri per il Benevento, con tutto il rispetto. Io rimproverò la difesa del Benevento, il terzo e il quarto gol nemmeno in eccellenza. Poi questa voglia pazza di uscire palla al piede dall’area, mi dovrebbero spiegare gli allenatori di Serie A a cosa serve rischiare così tanto. Se perdi una partita così vanifichi 90 minuti di gioco, non ha senso questa voglia di uscire col fraseggio, mi devono dire a cosa serve. L’Inter non ha un calendario facilissimo, questo inizio di discesa verso il traguardo è impegnativo, l’Inter deve pedalare molto e fare una prova importante. Eriksen mi è piaciuto molto, non credo possa conquistarsi il posto fisso, ma ha fatto capire a Conte che può averne bisogno, può fare tanti ruoli, l’Inter se lo tenga perché fa comodo»