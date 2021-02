Graziani: Â«Eriksen e Perisic risorse Inter, fortuna che nessuno li ha volutiÂ»

Graziani: «Eriksen e Perisic risorse Inter, fortuna che nessuno li ha voluti»

Ciccio Graziani, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL”, ha parlato dell’Inter che questo pomeriggio contro il Genoa ha l’occasione di consolidare ulteriormente la sua posizione in vetta alla classifica

RISORSE RITROVATE – Graziani individua nei ritrovati Eriksen e Perisic due delle chiavi del momento dell’Inter: «Per fortuna che non si è presentato nessuno per Eriksen e Perisic. L’Inter diceva che senza coppe aveva troppi calciatori, ma ora con questi calciatori è più facile vincere il campionato. Questa è la prima vera fuga, deve vincere col Genoa, naturale, lo mettiamo in preventivo anche se non c’è nulla di facile. Questa è la squadra più forte, è prima e lo merita. Bisogna vedere anche stasera cosa succede tra Roma e Milan, in caso di risultato negativo del Milan si può parlare di prima fuga. Quante volte ho detto che Eriksen è un grande giocatore che deve giocare mezz’ala, Perisic si spende tanto per la squadra. Sono risorse straordinarie, coi 5 cambi fanno la differenza, puoi cambiare mezza squadra».