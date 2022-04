Graziani duro con l’Inter: «Ricorso per prendere tempo. Sotterfugio inutile»

Francesco Graziani, in collegamento su Radio Sportiva, si è espresso in merito ai ricorsi tutti negati delle gare non disputate il 6 gennaio. Attacco, ovviamente, anche all’Inter in maniera implicita

RICORSI SBAGLIATI − Graziani bacchetta implicitamente l’Inter dopo il ricorso per Bologna-Inter: «Io sono sempre per giocare le partite. Se le società sono serie e responsabili devono rispettare il regolamento in base alla situazione Covid-19. Se il regolamento dice che le squadre non possono giocare in base ad un numero alto di positivi, giusto che non si giochi. Alcune squadre fanno questi ricorsi soltanto per guadagnare tempo. Devono essere sempre disputate le partite, il sotterfugio all’italiana non porta a niente, inutile».