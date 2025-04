Graziani duro: «Inter, lasciato il cervello fuori. Squadra non capisce»

Ciccio Graziani, intervenuto come ospite a Sport Mediaset XXL, ha analizzato quando accaduto ieri in Parma-Inter. Graziani ci va giù pesante con l’atteggiamento avuto dalla squadra nerazzurra nella ripresa.

IL COMMENTO – Ciccio Graziani, in diretta dagli studi Mediaset, ha commentato l’andamento della gara disputata al Tardini tra Parma e Inter, terminata 2-2 dopo la rimonta dei ducali nel secondo tempo. Proprio l’atteggiamento della ripresa, avuto dai giocatori nerazzurri, viene giudicato in modo negativo da Graziani: «Problema è quello di aver lascato il cervello negli spogliatoi nel secondo tempo. Non è possibile farsi rimontare così. Va detto che le avvisaglie c’erano già state nel primo tempo, con due grandi interventi di Sommer. A qualche minuto dalla fine del primo era arrivato il gol, anche un po’ fortunoso. Bastava gestirla, entrare in campo con attenzione e concentrazione, e invece è successo il contrario. Non è la prima volta che succede all’Inter, con l’Udinese nella scorsa giornata poteva accadere la stessa cosa. Sembra che questa squadra non capisce che anche il punto può essere determinante per vincere o perdere lo scudetto».

Graziani attacca ancora l’Inter: troppi errori

RABBIA – Ciccio Graziani ha infine concluso la sua analisi concentrandosi su quello che dovrebbe fare Simone Inzaghi per evitare che possano ripetersi questi cali di concentrazione: «Credo fosse molto arrabbiato. Dovrà parlare con la squadra perché queste amnesie non devono più succedere. Adesso siamo alla fine della stagione, gli sbagli in questo periodo possono vanificare quanto di buono fatto fino ad adesso. Attenzione però, Napoli avrà partita difficile. La vittoria del Bologna i nerazzurri potrebbero aver guadagnato un ulteriore punto sul Napoli».