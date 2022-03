Graziani: «Curioso di vedere l’Inter senza Brozovic. Lukaku? Dico questo»

Ciccio Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha fatto un intervento sulla gara di questa sera tra Torino e Inter con i nerazzurri orfani di Brozovic. Una battuta anche su un ipotetico ritorno di Lukaku

SENZA BROZOVIC − Graziani sul match di questa sera che i nerazzurri dovranno giocare senza il croato: «In mezzo ci potrebbe giocare anche Hakan Calhanoglu e far fare la mezzala a Matias Vecino. Gli uomini sono questi. Curiosi di vedere se l’Inter possa girare anche senza Marcelo Brozovic ma questa squadra ha giocatori fortissimi. Lautaro Martinez soffre il fatto di non essere un titolarissimo, nel secondo tempo sa che è sempre lui il prescelto per uscire. A me piace tantissimo, con Edin Dzeko fanno una grande coppia. Serve però una squadra che li supporti. Distribuzione gol positiva, fino a qualche settimana fa Inter più bella, lo scorso anno tutto girava su Romelu Lukaku. Ritorno del belga? Lo riprenderei assolutamente all’Inter se ci fossero le condizioni. Superiore a Dzeko in quella squadra li».