Graziani: «Crolli dell’Inter preoccupano. Dalla sconfitta di ieri si può imparare»

Ciccio Graziani ha analizzato la sconfitta dell’Inter e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia di ieri sera. Per l’ex calciatore, i nerazzurri stanno affrontando un momento di difficoltà dal punto di vista fisico e mentale, ma possono rialzarsi nelle prossime partite.

IL COMMENTO – Ciccio Graziani, intervenuto in diretta a Radio Sportiva, ha commentato la disfatta dell‘Inter nel derby di Coppa Italia: «Crollo preoccupante, segnale che parte dal 2-2 in rimonta contro il Parma. Sta facendo fatica, si evince che fisicamente e mentalmente non sono sul pezzo come prima. Inter si è impiantata, ma è inevitabile, alla lunga accusi le partite in più e i tanti infortuni. Le riserve sono in difficoltà, va resettato tutto, cercando un modo per tirarsi fuori. Rimango dell’idee che Inter squadra più forte d’Italia, ma si scioglie a volte troppo presto alle prime difficoltà della gara. Ieri nel primo tempo molto meglio l’Inter, poi in ripartenza fa gol Jovic, colpendo nel momento più giusto per il Milan, e Inter non ha forza di reagire».

REAZIONE – Graziani si è poi soffermato su quelle che potrebbero le conseguenze della sconfitta contro il Milan. Per l’ex calciatore, Inzaghi e i giocatori devono trovare all’interno la forza per reagire e evitare di compromettere le prossime partite: «Si rendono conto gli stessi giocatori di essere in difficoltà. Davanti ci sono obiettivi importanti, ma la percezione del pericolo di non pizzicare nulla l’avvertono sicuramente. Inzaghi non si può criticare sta facendo un ottimo lavoro, ma grandi squadre devono portare a casa qualcosa. Squadra abituata a stare al vertice, credo che la partita di ieri sera è servita a capire tante cose. Devono essere bravi a gestire questa situazione. Nel caso non ci riuscissero ovvio che ci sarebbero critiche per tutti: allenatore, giocatori e società».