Graziani critica: «Errore arbitrale? Inter deve essere arrabbiata con sé stessa!»

Ciccio Graziani dagli studi di Sportmediaset ha commentato la prestazione dell’Inter contro il Monza, sfida terminata in pareggio e tra tante critiche relative all’arbitro, ma l’ex giocatore si sofferma a parlare solo dei nerazzurri.

OLTRE GLI ERRORI – Graziani non parla di errori arbitrali ma si sofferma a parlare dei nerazzurri, con diverse critiche in particolare: «Cinque sconfitte in quindici giornate per l’Inter sono tantissime. Ieri ha fatto il primo pareggio, mi chiedo l’orgoglio di questa squadra dov’è? Errore arbitrale? L’Inter deve essere arrabbiata prima con sé stessa. Il suo gioco a me non piace, ma soprattutto l’atteggiamento in campo. Il Monza nel secondo tempo ha giocato meglio. Futuro di Milan Skriniar? L’Inter ha subito ventiquattro gol, e dietro in difesa c’è anche lui! Probabilmente non rinnoverà, andrà altrove e poi succederà come tanti altri che per guadagnare di più rischia di non giocare. Io certe volte non capisco: può fare la storia di questa società con una fascia da capitano».