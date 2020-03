Graziani: “Coronavirus? Ora tutti fermi, poi buonsenso per le soluzioni”

Ciccio Graziani, in collegamento per “Sport Mediaset XXL” ha dato il suo parere su come il mondo del calcio deve affrontare la pandemia di Coronavirus. In questo momento a suo parere è fondamentale che ogni attività dei calciatori, anche gli allenamenti, venga interrotta

ORA FERMI, POI PENSARCI – Graziani sottolinea il fatto che in questo momento bisognerebbe fermare tutte le attività dei calciatori, anche gli allenamenti: «Ha ragione Tommasi, devono fermarsi tutti, la salute è prioritaria su tutto e non sappiamo cosa ci riserva il futuro. Se tutti stanno fermi quando si ripartirà saremo tutti alla pari, i ragazzi potrebbero trovare il modo di allenarsi a casa. L’Europeo di quest’anno va posticipato all’anno prossimo, la Nations League tanto interessa a pochi. Se riuscissimo a superare questo momento così difficile poi con un po’ di buon senso si possono trovare tutte le soluzioni. Sono fiducioso che l’Italia intera ce la farà, è diventata una squadra fortissima».