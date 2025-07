Graziani contrario: «Fossi l’Inter manderei Pio Esposito in prestito»

Graziani contrariato con la scelta dell’Inter di mantenere Francesco Pio Esposito in rosa, anziché lasciarlo giocare in prestito. Ecco il suo intervento sul giocatore classe 2005.

UN’ALTRA SCELTA – Su Radio Sportiva, si parla di Francesco Pio Esposito. L’attaccante, classe 2005, comporrà il reparto offensivo di Cristian Chivu nella stagione che verrà. L’Inter ha preso una decisione e da lì non si sposta, tanto da aver rifiutato, a detta dell’agente del ragazzo Mario Giuffredi, offerte da 50 milioni di euro (leggi articolo). Francesco ‘Ciccio’ Graziani non è d’accordo con la scelta del club interista. Pio Esposito sarebbe da mandare in prestito, a detta del campione del Mondo 1982. Ecco il suo intervento: «L’Inter ha Thuram e Lautaro Martinez che oggi sono non una spanna, ma un grattacielo di differenza. Ma mi dispiace, deve cominciare a giocare. Fossi l’Inter non lo terrei come alternativa a quei due, anche se per un anno stare dietro a Lautaro Martinez e Thuram impari molto. La logica sarebbe quella di dire: “Lo do a qualche altra squadra di Serie A, poi lo riporto e do via magari Thuram o Lautaro l’anno successivo”. Fossi l’Inter lo manterrei a giocare in maniera da fargli fare esperienza e farsi le cosiddette ossa altrove».