Graziani: “Conte ha compattato l’Inter col cavallo di battaglia. In coppa…”

Francesco Graziani

Graziani elogia Conte per quanto fatto in queste ultime settimane con l’Inter, reduce da tre vittorie consecutive. L’ex attaccante, intervenuto in collegamento durante “Tiki Taka” su Italia 1, ha invece dubbi sulla qualificazione dei nerazzurri in Champions League.

LE MODIFICHE – Francesco Graziani analizza il momento dell’Inter: «Sono i calciatori che ti fanno vincere, non i moduli. Antonio Conte è un comandante vero: può piacere o non piacere, è simpatico o antipatico ma lui sa fare l’allenatore a 360°. È molto bravo, oltretutto adesso è riuscito a compattere bene lo spogliatoio, dove c’è il noi e non l’io. È un suo cavallo di battaglia questo qui: Conte ha in questo momento, secondo me, la squadra tecnicamente più forte di questo campionato. Peccato che, in questo turno di Champions League, la difficoltà sia che non dipende più dall’Inter, perché potrebbe anche vincere con lo Shakhtar Donetsk ma non qualificarsi. Dipenderà dal risultato dell’altra partita».