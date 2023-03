Graziani: «Conte? Bravo, crea entusiasmo! All’Inter lasciati ottimi ricordi»

Ciccio Graziani, in un intervento su Radio Sportiva, ha parlato di Antonio Conte. Secondo l’ex calciatore il tecnico potrebbe tornare a sedere sulla panchina dell’Inter, ma non solo.

FUTURO – Queste le parole di Ciccio Graziani: «Antonio Conte? Lui è bravo, sta bene dappertutto (ride, ndr). È uno che ha carisma, personalità, sa allenare e gestire i propri giocatori. Sa creare entusiasmo. Io credo che se torna in Italia vuole un club che gli permette di continuare a vivere delle sfide, lui ha bisogno continuamente di stimoli e obiettivi. Mi viene da pensare che se va via José Mourinho potrebbe andare alla Roma, portarla a crescere e lottare per lo scudetto. Se le cose vanno male potrebbe tornare anche all’Inter, dove ha lasciato un’ottimo ricordo. Potrebbe tornare in una realtà dove lo conoscono e lo stimolo. Anche alla Juventus l’uomo per ripartire potrebbe essere lui».