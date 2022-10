Graziani commenta la rete di Correa: «Gol bello ma grande rischio!»

Francesco Graziani ha commentato il gol di Joaquin Correa contro la Sampdoria. Secondo l’ex attaccante di Roma Fiorentina, ieri il numero 11 ha realizzato una rete di pregevole fattura, prendendosi però un grande rischio

GRAN GOL MA GRANDE RISCHIO – Così si è espresso Francesco Graziani sul gol di Joaquin Correa contro la Sampdoria. L’ex attaccante, ospite di Microfono aperto, ha così parlato della rete del Tucu contro i blucerchiati: «Correa ha realizzato un gol molto bello. Erano 3 vs 2, Lukaku aveva fatto il movimento giusto per smarcarsi. Invece ha fatto la giocata per lui più giusta. Se non avesse segnato, i due che correvano con lui avrebbero potuto dirgli qualcosa. Si è preso la responsabilità di calciare e ha fatto un gol meraviglioso». Così Graziani sulla terza rete stagionale del numero 11 nerazzurro.