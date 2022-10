Graziani certo: «L’Inter tornerà su, mano sul fuoco. Barella come Scholes»

La rinascita dell’Inter è ormai cosa certa, ne è sicuro Graziani. L’ex giocatore, oggi opinionista, vede una squadra ritrovata. Poi elogia Barella e lo paragona a Paul Scholes

GUARITA − Ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani ritiene i nerazzurri ormai guariti: «L’Inter è guarita, sta bene. Sta tornando ad essere quell’Inter che avevamo ammirato per gran parte dello scorso anno. Skriniar è lo Skriniar di qualche tempo fa, non è il cugino o il parente alla lontana; de Vrij è tornato in voga; Bastoni è migliorato. Stanno recuperando Lukaku, c’è meno discontinuità e più autostima. Il peggio è passato, dove arriverà non lo possiamo sapere ma che si avvicinerà all’alta classifica questo è sicuro, posso mettere la mano sul fuoco».

PARAGONE − Nell’analizzare Barella, Graziani tira in ballo un ex leggenda del calcio inglese: «Barella fenomeno. Purtroppo è che come gioca una partita da 5,5 o da 6 vengono già giù le critiche. Barella non può giocare 38, 50 partite a questi livelli. Ma lui è bravissimo, fa gol, assist. Somiglia tanto a Paul Scholes, motorino indispensabile per questa squadra».