Graziani: «Casadei-Chelsea? All’estero giovani più appetibili. Esposito…»

Ciccio Graziani, in collegamento su Radio Sportiva durante l’edizione ‘Microfono aperto‘, ha detto la sua su Casadei. Il giovane centrocampista dell’Inter è finito nel mirino del Chelsea in Premier League. Su di lui anche il Nizza

POCO SPAZIO − Le parole di Graziani in merito a Cesare Casadei dell’Inter finito nel mirino del Chelsea: «Casadei? Noi facciamo fatica a dare spazio a certi ragazzi, ma all’estero sono molto appetibili. Sono tanti: Viti, Lucca, lo stesso Esposito. Da una parte è un bene per le società che incassano dei soldi che francamente faccio fatica a capire. Non capisco come abbiano questi prezzi. Ma il problema è che in Italia non si ha il coraggio di puntare sui giovani».