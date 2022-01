Graziani: «Atalanta-Inter una partita meravigliosa. Squadra migliore»

Graziani festeggia per il livello di calcio visto in Atalanta-Inter di domenica sera, nonostante lo 0-0 finale. L’ex attaccante, nel corso di Tiki Taka su Italia 1, giudica poi la squadra di Inzaghi come la migliore della Serie A non solo per la partita di Bergamo.

IL MEGLIO – Francesco Graziani è felice per quello che ha visto a Bergamo: «Atalanta-Inter? È una delle poche volte dove non c’era una squadra che meritava di vincere, ma allo stesso tempo non c’era una squadra che meritava di perdere. È incredibile, una partita meravigliosa. Che l’Inter sia la squadra migliore, con più continuità di alti e bassi è vero. Ed è prima in classifica. L’Atalanta non può vincere lo scudetto ancora oggi, perché ci sono squadre sulla carta leggermente più forti. L’Inter è una di quelle, il Milan è una di quelle nonostante il risultato con lo Spezia. Ma l’Atalanta è una squadra divertente».