Graziani: «Asllani ora deve giocare! Altrimenti Inzaghi cambi modulo»

Asllani scalpita per un posto da titolare in cabina di regia. Secondo Ciccio Graziani, in collegamento a Microfono Aperto su Radio Sportiva, l’albanese è la scelta migliore per sostituire l’infortunato Marcelo Brozovic. L’alternativa per Inzaghi sarebbe quella di un cambio modulo.

FIDUCIA IN ASLLANI O CAMBIO MODULO – Ciccio Graziani non ha dubbi. L’ex attaccante afferma che Kristjan Asllani deve giocare ed è la miglior scelta per sostituire Marcelo Brozovic (qui il comunicato sull’infortunio del numero 77). Secondo Graziani, l’albanese è l’unico elemento in rosa che, per caratteristiche, può sostituire in maniera migliore il croato. L’alternativa sarebbe un cambio di modulo: «L’Inter senza Brozovic potrebbe cambiare modulo di gioco e giocare in maniera diversa in mezzo al campo. Ma se c’è da fare una scelta, l’albanese è il migliore di tutti. Non puoi far giocare Gagliardini nel ruolo di Brozovic: è come mettere sul fuoco da una parte il minestrone e dall’altra gli spaghetti veraci. Sono due cose diverse. Asllani ha bisogno di fiducia e deve giocare. L’alternativa, come dicevo prima, è cambiare assetto alla squadra, ma è una responsabilità di Inzaghi. Se non vuole cambiare nulla, Asllani deve essere preso in considerazione per quel ruolo». Così Graziani conclude il suo intervento.