Graziani: «Arnautovic, all’Inter meno egoista ma prevedo un finale!»

In Inter-Atalanta Marko Arnautovic si è reso più volte pericoloso sotto porta, scegliendo però di servire il compagno in attacco. Francesco Graziani analizza il comportamento dell’austriaco, avanzando anche l’ipotesi di un finale di matrimonio fra lui e il club nerazzurro.

ASSIST-MAN – Francesco Graziani, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, dichiara su Marko Arnautovic: «Lui è sempre stato molto egoista invece all’Inter sembra avere un atteggiamento diverso. Per calciare in porta lì devi chiudere gli occhi perché non c’è tempo né modo di poter vedere se in mezzo c’è un compagno libero. Invece Arnautovic mi dà l’idea che voglia diventare un assist-man, più che fare i gol lui li vorrebbe far fare ai compagni. E questo è un pensiero anche molto bello perché avere un compagno che non è egoista e all’occorrenza sono più le volte in cui passa la palla che quelle che tira per l’altro attaccante è una manna dal cielo. Però delle volte mi sembra che lui esageri».

Arnautovic, come finirà con l’Inter? Il pensiero di Ciccio Graziani

IMPRESSIONE – Francesco Graziani, poi, continua avanzando un’ipotesi di mercato: «Rendiamoci conto che di fatto oggi nell’Inter Arnautovic è il quarto attaccante, perché prima di lui ci sono Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi. Forse lui si è integrato talmente bene da voler essere un jolly prezioso anche fra quelli che possono determinare gli assist. Staremo vedere più avanti, ma io da Arnautovic mi aspetto un comportamento leggermente diverso dentro l’area. Io ho l’impressione che se giocherà poco a gennaio andrà in un’altra squadra. Anche perché con quelle qualità, vedere gli altri che giocano è un peccato».