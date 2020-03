Graziani: “Allenamenti? Io non capisco dove vivano Lotito e De Laurentiis!”

Ciccio Graziani, in collegamento per “Sport Mediaset XXL”, ha lanciato un appello agli ascoltatori a rispettare quanto prescritto dalle autorità per combattere il contagio del Coronavirus e ha lanciato un duro attacco ai presidenti di Lazio e Napoli Lotito e De Laurentiis per la loro intenzione di riprendere gli allenamenti tra pochi giorni nonostante il paese in piena emergenza

RESTATE IN CASA – L’appello di Graziani ai cittadini perché restino in casa rispettando le indicazioni date contro il contagio: «C’è ancora qualche imbecille che non si è reso conto dei rischi che corre e fa correre agli altri. Mi raccomando state a casa è l’unico modo per sconfiggere il virus. Mi rivolgo a quei quattro idioti che non hanno ancora capito la gravità di questo virus».

GLI ALLENAMENTI – Graziani lancia un duro attacco anche a Lotito e De Laurentiis per le loro posizioni incomprensibili sulla ripresa degli allenamenti: «Io non capisco dove vivano Lotito e De Laurentiis. Fossi un giocatore di Lazio o Napoli non andrei ad allenarmi senza l’ok dell’AIC, della FIGC e soprattutto dei medici sportivi. La situazione è gravissima, con grande fiducia si ipotizza si possa ripartire col campionato a metà maggio e ci sono tutti i tempi per allenarsi senza rischiare nulla».