Gravina vuole giocare perché teme cause infinite dai club – TS

Gravina vuole giocare perché teme cause infinite dai club

“Tuttosport” spiega che Gravina ha come priorità quella di concludere i campionati perché teme cause infinite in caso contrario.

IL CAMPIONATO DEVE FINIRE – Un finale di campionato in autunno. È la prospettiva che non viene scartata dal presidente federale Gabriele Gravina. Il timore dei vertici Figc è di assistere, su scala ancora più larga, a una replica di quello che è successo nel 2018 quando il blocco dei ripescaggi in Serie B scatenò un’ondata di azioni legali davanti alla giustizia ordinaria. In questo caso, con tutte le categorie coinvolte, le conseguenze sarebbero potenzialmente più devastanti. Ecco perché Gravina cerca di difendere a ogni costo il principio che il campionato deve finire. Questo è anche un avviso a chi sostiene che chiudere troppo in là questa stagione rovinerebbe la prossima. Il pericolo ci sarebbe comunque perché sarebbero le cause a compromettere l’annata 2020-21 più ancora di un calendario compresso.