Gravina: «VAR? Arbitri non infallibili! Fuorigioco semiautomatico: una data»

Gravina è intervenuto sulla questione del VAR e sul tanto discusso errore in Juventus-Salernitana. Il presidente della FIGC, che ha anche illustrato le future riforme del sistema calcio (vedi articolo), chiarisce anche la funzionalità del fuorigioco semiautomatico svelando una data

STRUMENTALIZZAZIONE – Gabriele Gravina parla del VAR e delle polemiche di Juventus-Salernitana: «VAR? Se noi pensiamo che questo insieme tecnologico possa rendere infallibili gli arbitri siamo fuori strada, abbiamo già visto la percentuale di riduzione di errori che è calata drasticamente. Il fuorigioco di Bonucci in Juventus-Salernitana? Quello è stato un episodio a mio avviso strumentalizzato tantissimo, un episodio che non meritava tutta questa enfasi, qualcuno ha parlato anche di malafede. Noi abbiamo avuto a disposizione delle immagini che altri producono e il VAR non ha potuto vedere. Questo richiede una riflessione, una riflessione che ha consentito delle scelte politiche di chi oggi gestisce la produzione di immagini che secondo me va contro un principio di equità. Si può migliorare? Io credo proprio di sì».

CHIAREZZA – Gravina chiarisce poi la funzionalità del fuorigioco semiautomatico e svela una data: «C’è un altro argomento su cui stiamo creando delle aspettative, il cosiddetto fuorigioco automatico. Riduce i tempi? No, li aumenta. La sperimentazione partirà il giorno in cui la tecnologia sarà completa, quando ci sarà la formazione degli operatori e saremo pronti per poter partire il 4 gennaio, quando torneremo dalla sosta Mondiale. Però vorrei precisare che il fuorigioco semiautomatico è così chiamato non perché è tipo il gol non gol, la comunicazione attraverso nuovi sensori arriva agli operatori, i quali comunque devono tracciare sempre la linea. Quindi bisogna aspettare e avere pazienza».