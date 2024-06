Gravina: «Da Uefa e Fifa email dure! Plusvalenze Juventus? Spiego»

Gravina, nel corso dell’audizione dinanzi alla Commissione Cultura della Camera su Dl sport, scuola e ricerca, ha parlato dell’agenzia che dovrebbe sostituire la Covisoc. Uefa e Fifa furiose. Poi qualche parola sul processo plusvalenze Juventus.

REAZIONE DURA – Il presidente della Figc Gabriele Gravina, da sempre contrario alla formazione di un organo terzo che possa abolire il Covisoc, aggiorna sulla reazione di Uefa e Fifa: «Ieri è arrivata un’email di Uefa e Fifa, molto severa. Ci invita a fare pressione sull’autorità di governo affinché si torni indietro su questo provvedimento che violerebbe l’autonomia dello sport». Attraverso, tale agenzia il Governo infatti vorrebbe eliminare totalmente l’attuale organo di vigilanza della Covisoc. Gravina si è da sempre dimostrato contrario a tale azione governativa.

Gravina e il caso plusvalenze Juventus: condanna e patteggiamento

PLUSVALENZE – Poi Gravina ha risposto anche alla domanda sulla condanna della Juventus, in merito al processo sulle plusvalenze: «La Juventus è stata condannata per una fattispecie e ha patteggiato per un’altra, come previsto anche dalla giustizia ordinaria. Il patteggiamento è previsto anche nel codice di giustizia sportiva. Per la prima fattispecie è stata condannata a 15 punti di penalizzazione, poi il Collegio ha richiesto una rivisitazione. Per la seconda ha chiesto un patteggiamento. È un fatto normale».

Fonte: Sport Mediaset.it