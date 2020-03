Gravina: “Taglio stipendi? Tutti devono concorrere! Riunione con UEFA…”

Gravina parla alla vigilia della riunione con la UEFA, durante la quale si parlerà del futuro del calcio internazionale (vedi articolo). Il presidente della FIGC commenta anche il taglio degli stipendi, con la Juventus a fare da apripista. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate dal sito di “Rai Sport”

SCENARIO – Gabriele Gravina non si sbilancia in attesa del prossimo Decreto ma soprattutto della riunione con la UEFA: «Aspettiamo di capire quale riferimento verrà inserito nel nuovo Decreto. Ovviamente ci atterremo alle indicazioni della comunità scientifica e del Governo. Nel frattempo parteciperemo alla riunione di domani con la UEFA, per capire bene qual è lo scenario a livello internazionale. Comunque, ripartire entro il mese di maggio ci consentirebbe di concludere il campionato con un leggero sforamento. Taglio stipendi? Tutti devono concorrere per fronteggiare la crisi dovuta all’emergenza Covid-19. Per questo ho apprezzato molto l’iniziativa della Juventus. In particolare ho elogiato l’azione decisiva di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci che si sono fatti interpreti presso i loro compagni di un’esigenza impellente per il loro Club».

PREOCCUPAZIONI – Gravina si sofferma poi sulle preoccupazioni di Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti: «Le preoccupazioni lanciate dai presidenti di Lega Pro e Lnd, Francesco Ghirelli e Cosimo Sibilia, sul futuro delle loro Leghe sono reali. La base della piramide del calcio italiano è la più esposta, rischiamo di dover rinunciare ad un numero ingente di società. Stessa cosa, non in termini numerici ovviamente, rischia di avvenire in Lega Pro. Per impedire che questo avvenga, stiamo lavorando senza sosta individuando norme federali ad hoc e promuovendo azioni legislative di sostegno al nostro settore. Il Fondo Salva Calcio, con la partecipazione diretta della FIGC, e mi auguro anche della FIFA, della UEFA, magari anche con l’1% derivante dalle scommesse che abbiamo chiesto al Governo, sarà uno strumento utile per impedire questa emorragia».