Gravina spinge per Euro2028. Boost per nuovi impianti? L’Inter ci spera

La questione nuovo stadio per l’Inter al momento è ancora bloccata. I nerazzurri da anni spingono il Comune di Milano per avere un impianto tecnologico e all’avanguardia. L’assist potrebbe essere stato servito dal presidente della FIGC Gabriele Gravina.

EURO2028 IN ITALIA – L’assist fornito da Gravina riguarda la possibile candidatura dell’Italia per Euro2028. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ il numero uno della FIGC afferma: «Euro2028 sarebbe un’opportunità per il Paese e dobbiamo saperla cogliere. All’Italia manca un grande evento da troppi anni, è arrivata l’ora di accelerare sugli stadi». La candidatura ad ospitare un Europeo ovviamente costringerebbe la federazione e le varie città ad attrezzarsi in tal merito. Ecco perché Euro2028 in Italia potrebbe essere la chiave per convincere le società, le città e il governo a dare il via libera alla costruzione di nuovi impianti e nuovi stadi all’avanguardia per una simile manifestazione.

INTER E MILAN, EURO2028 UNA SVOLTA?

STADI VECCHI – Il problema dell’Italia innanzitutto sono gli stadi “vecchi”. Gli impianti che compaiono in Italia infatti non sono prima di tutto di proprietà delle società a eccezione di qualcuno (Allianz Stadium della Juventus e Mapei Stadium del Sassuolo per esempio) e molto datati. Di norma gli stadi sono proprietà del comune e questo limita le società. Ecco perché l’Inter, insieme al Milan, stanno spingendo da anni per la costruzione di un nuovo stadio. Le opzioni sono tante: nuovo stadio dell’Inter e assegnazione di San Siro ai cugini rossoneri. L’altra è quella di abbattere San Siro costruendo sopra un nuovo impianto che non comprenda solo lo stadio da gioco ma anche attività, ristoranti e negozi adiacenti che diano la possibilità ai tifosi di intrattenersi maggiormente prima delle partite. Chissà se la possibile candidatura dell’Italia ad Euro2028 riesca a sbloccare la questione stadi in Italia permettendo alle società di portare avanti i loro progetti.