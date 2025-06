Gravina: «Serie C avrà un’altra seconda squadra. Interesse dell’Inter!»

Gabriele Gravina traccia il quadro legato alla Serie C, dopo il Consiglio Federale. Il Presidente della FIGC spiega la situazione dell’Inter Under 23.

CONSIGLIO FEDERALE – Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale è intervenuto in conferenza stampa per informare sui temi discussi. La presentazione del nuovo allenatore dell’Italia, Gennaro Gattuso, non è il solo argomento su cui informa. C’è anche un focus importante sulla Serie C che riguarda anche l’Inter. Gravina esordisce dicendo: «È stato un Consiglio Federale importante, per l’aggiornamento in termini di comunicazione sulla presentazione del nuovo CT della Nazionale. Con anche un informativa su come si sono succeduti gli accadimenti dal 6 giugno fino alla scelta di Gattuso».

Inter Under 23 pronta al debutto in Serie C? Le rivelazioni del Presidente della FIGC Gabriele Gravina

SECONDA SQUADRA – Gabriele Gravina, poi, si sofferma sulla possibilità per l’Inter Under 23 di partecipare al prossimo campionato di C: «Non ci sono ricorsi, abbiamo preso atto sia dell’esclusione della Lucchese, per sopravvenuta impossibilità di coltivare l’attività sportiva, che della Spal che non ha effettuato il ricorso. Con molta probabilità, se c’è interesse da parte di una seconda squadra, avremo la quarta seconda squadra del campionato professionistico di Serie C. So che c’è un interesse dell’Inter». Una possibilità, questa dell’Inter Under 23, che si era già prefigurata da qualche settimana.