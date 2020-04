Gravina: “Serie A, vogliamo concludere rispettando la salute. Spadafora…”

Condividi questo articolo

Gravina questa sera ha commentato l’estensione del lockdown fino al 3 maggio (vedi articolo). L’ANSA riporta altre dichiarazioni del presidente della FIGC, dove aggiunge un commento sulla ripresa della Serie A (vedi articolo). Non manca una critica al ministro Spadafora, che spesso se l’è presa col mondo del calcio.



VOLONTÀ CHIARA – Gabriele Gravina ritiene che la Serie A debba ripartire: «Le conseguenze di un’anticipata chiusura dell’attività sono sotto gli occhi di tutti. Provocherebbe un notevole danno sociale, prima ancora che economico, perché rischieremmo la paralisi a causa dei ricorsi di chi si dovesse sentire leso dei propri diritti. Vogliamo concludere quello che abbiamo iniziato nel rispetto della salute di tutti i protagonisti. Per questo siamo al lavoro col Governo e la nostra commissione medica per stilare tutti i protocolli necessari, affinché lo si faccia in piena sicurezza».

LA REPLICA – Da Gravina una risposta alle critiche della politica: «Il ministro Vincenzo Spadafora conosce il nostro pensiero. L’idea è quella di concludere le competizioni, in linea con le indicazioni degli organismi internazionali calcistici, ma c’è un bene primario da difendere che è quello della tutela della salute. Abbiamo chiesto di attuare in tempi rapidi l’avvio delle procedure sanitarie, non appena sarà definito il protocollo, per trovarci pronti per riprendere gli allenamenti in gruppo alla fine del lockdown».

Fonte: ANSA.it