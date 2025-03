Gravina, sei sicuro?: «Juventus modello da seguire, io convinto!»

Il presidente Gravina, parlando della Juventus, la ritiene una società da seguire come modello e riferimento. Insomma, le ultime gestione economiche e prettamente calcistiche inducono a pensare ad altro. Ma il presidente della Figc si ritiene convinto.

MODELLO – Oggi giornata torinese per il presidente della Figc Gabriele Gravina. Il numero uno della federazione ha parlato direttamente dal Teatro Concordia di Venaria Reale dove ha partecipato al Gran Galà “Golden Hearts. Parlando della Juventus ha detto queste parole: «La Juventus è e resta un modello: sono stato alla Continassa, il club ha fatto ulteriori miglioramenti alle strutture. Per lo stadio, per il femminile, per le infrastrutture, la Juve è da seguire e sono convinto che se la giocherà fino alla fine: la Serie A è molto competitiva, tante squadre sono attrezzate». Il presidente Gravina si ripete dunque dopo la famosa frase legata alla tutela del brand Juve. Citazione che risale alla condanna per plusvalenze della società bianconera un paio di anni fa. Inoltre, ad oggi, la Juventus, fortemente indebitata, appare tutto fuorché un modello da prendere in considerazione. Infatti, calcisticamente parlando, i suoi risultati, soprattutto in questa stagione, si stanno rivelando fallimentari. Quarto posto a rischio e doppia cocente eliminazione in Champions League e in Coppa Italia.